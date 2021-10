Rowery Mai Włoszczowskiej odzyskane, a sprawca zatrzymany

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do piwnicy, skąd jego łupem padły 3 rowery górskie MTB o wartości 75 tysięcy złotych. Do przestępstwa doszło w nocy z 29 na 30 października br. w Jeleniej Górze. Policjanci w trakcie prowadzonych czynności odzyskali skradzione jednoślady. Zatrzymany przestępstwa tego dopuścił się w warunkach, tzw. ”recydywy”. Niewykluczone, że ma na koncie więcej podobnych czynów. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 10 lat.